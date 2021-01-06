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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da 2. Lig maçını izledi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.01.2021 16:42 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da 2. Lig maçını izledi

ERZİNCAN (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor ile Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmasını tribünden takip etti.

Bir süredir memleketi Erzincan'da bulunan Yıldırım, Vali Mehmet Makas, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Mustakil Atletizm Pisti'nde oynanan Anagold 24Erzincanspor ile Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmasını izledi.

Anagold 24Erzincanspor'un 5-3 galip geldiği karşılaşmanın ardından sahaya inen Yıldırım, iki takımın futbolcularını da tebrik etti.

Yıldırım, şampiyonluk sözü aldığı Anagold 24Erzincansporlu futbolculara başarı diledi.

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