AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu: "7’den 77’ye herkesi sporla buluşturmaya kararlıyız"

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziemir’deki Gençlik ve Spor Merkezi’nde kurulan portatif havuzu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezde yürütülen spor faaliyetlerini yerinde takip eden Kasapoğlu, havuzda yüzen çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Kasapoğlu, "İzmir’de çok çalışmamız var. Tüm ilçelerimizde hem faaliyet hem yatırım olarak bir kısmı tamamlanan, bir kısmı hızla devam eden ve dolu dolu etkinliklerin olduğu pek çok çalışma var. İnşallah bundan sonra daha yoğun beraber olacağız" diye konuştu.

"HERKESE İSTİFADE ETTİĞİ BİR PORTATİF HAVUZ ALTYAPISI VAR"

Yaz ayına özel, sporu daha erişilir kılma adına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7 yıldır başarıyla yürütülen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çalışmasının bulunduğunu belirten Kasapoğlu, "Bu proje çerçevesinde hem var olan havuzlarımız, su kaynaklarımız hem de erişilebilirliği daha kolay kılma adına yaz aylarında faaliyete geçirdiğimiz portatif havuzlarımız var. Türkiye’nin dört bir yanında başarıyla çalışan havuzlar var. İzmir’imizin de 9 ilçesinde hem çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin ve paralimpik anlamda çalışan gençlerimiz olmak üzere herkese istifade ettiği bir portatif havuz altyapısı var" ifadelerine yer verdi.

"İZMİR’İN NEREDEYSE HER İLÇESİNE HAVUZLAR KAZANDIRIYORUZ"

Bugün ilk kez Gaziemir’i görüp ve incelediğini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnşallah zaman ölçüsünde hep birlikte ziyaret edeceğiz. Asıl olan fırsat eşitliği. Bu ülkenin her evladının, her vatandaşının her bir fırsata olan erişimi bizler için çok kıymetli. Bunu sağlamak da hepimiz için büyük bir sorumluluk, büyük bir görev. Bu noktada da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın işlettiği altyapı, yönettiği süreç çok kıymetli. İzmir’imizin neredeyse her ilçesine havuzlar kazandırdık, kazandırıyoruz. Türkiye’nin en modern, en donanımlı havuzunu da Halkapınar’da açtık. Yine çok özel bir havuzu Alsancak’a kazandırıyoruz. Havuz bitmek üzere. Onu da birlikte dolaşacağız. Yapacağımız, birlikte konuşacağımız, sizi bilgilendireceğimiz çok konu var" diye konuştu.

"Gaziemir’de de bu salonun yanında bir gençlik merkezi projemiz var" diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Onunla ilgili de tüm prosedür tamamlandı. İnşallah onu da buraya kazandıracağız. Spor, gençlerimizin gelişiminin daha donanımlı olmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına çok kıymetli. Ben burada ailelerimizi gördüm. Hem kendilerinin ilgisi hem de çocuklarının yüzmeye olan erişimi mutluluk verici. Kendilerine ayrılan günlerde kendi kullanımları da onlar için ayrı bir mutluluk kaynağı. O yüzden 7’den 77’ye herkesi sporla, bu ülkenin tüm imkanlarıyla buluşturma noktasında kararlıyız. Adımlarımızı birlikte büyüteceğiz, birlikte daha güçlü kılacağız."