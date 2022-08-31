YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. AK Parti Kayseri İl Teşkilatından polisin yaralandığı olaya ilişkin açıklama:

AK Parti Kayseri İl Teşkilatından polisin yaralandığı olaya ilişkin açıklama:

31.08.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Olayın tarafımızca öğrenilmesiyle birlikte ilgili şahıs hakkında Genel Merkez Gençlik Kollarımızdan gelen üst yazı ile ivedilikle görevinden el çektirilme kararı verilmiştir"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bir polis memurunu darbeden kişinin, partideki görevinden el çektirildiğini bildirdi.

Partiden yapılan açıklamada, Tomarza ilçesinde AK Parti Gençlik Kollarında da görevli olan bir kişinin, yakın tarihte yapılacak düğünü için izin almak amacıyla ailesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiği, bu sırada görevli polis memuru ile arasında asla tasvip edilemeyecek şekilde tartışma ve arbede yaşandığı belirtildi.

İlgili kişinin mahkemece tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın tarafımızca öğrenilmesiyle birlikte ilgili şahıs hakkında Genel Merkez Gençlik Kollarımızdan gelen üst yazı ile ivedilikle görevinden el çektirilme kararı verilmiştir. Ayrıca olayın hemen akabinde yaralanan polis memurumuz Şehir Hastanesinde İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları Teşkilatı olarak ziyaret edilerek durumdan duyduğumuz üzüntü dile getirilmiştir. Önemle belirtmek isteriz ki ülkemizde ve şehrimizde görev alan asker, polis ve tüm güvenlik güçlerimiz bizler için çok kıymetlidir. AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak şehrimizin güvenliği için çalışan ve ter döken tüm güvenlik güçlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanlarında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kayseri Valiliği, Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru F.Ç’yi darbeden şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandıKayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı
Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladıGaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyorAzerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor
Anahtar Kelimeler:
polis Kayseri Tomarza

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
05:59
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:18
Yatsı
20:39
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.