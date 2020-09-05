YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. AK Parti Kilis Merkez İlçe Başkanlığına Korkmaz seçildi

AK Parti Kilis Merkez İlçe Başkanlığına Korkmaz seçildi

KİLİS HABERLERİ  | 05.09.2020 18:32 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis Merkez İlçe 7.

AK Parti Kilis Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi’nde başkanlığa Mehmet Nur Korkmaz seçildi.
Söğütlüdere Mesire alanında gerçekleştirilen kongrede seçime tek liste halinde giren Mehmet Nur Korkmaz, Merkez İlçe Başkanlığına seçildi. Mehmet Nur Korkmaz’ın listesi Abdulkadir Günal, Abdulkadir Polat, Ahmet Polat, Ahmet Yalçın, Ahmet Etyemez, Ahmet Uğur Açıkkol, Ali Gürbüz, Ali Bayram Genç, Atilla Can, Burcu Maaşoğlu, Burcu Gülocak, Halil Samet Karakuş Hasan Kaya, Hüseyin Ölmez, İbrahim Şahin, İbrahim Dama, İsmail Altınöz, Kadriye Ebru Tanrıaşıkı, Mehmet Kutay Mert, Mehmet Ümit İsal, Mine Akkurt, Muhammetd Yunus Mutluay, Mustafa Aslan, Mustafa Bayram, Orhan Çürük, Sait Atmaca, Sinan Şahinalp, Tahsin Ustabaş ile Yasin Şafak Savaş’tan oluştu.
Kongreye AK Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Ruken Kilerci, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın’ın yanı sıra partililer katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmazBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kore Gazisi hayatını kaybetti
Kore Gazisi hayatını kaybetti
Salgının isimsiz kahramanları
Salgının isimsiz kahramanları
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Fevzi Konaç: "Virüsün şamarına yüzümüzü uzattık"
Fevzi Konaç: "Virüsün şamarına yüzümüzü uzattık"
Tarihi caminin bahçesine zeytin fidanları dikildi
Tarihi caminin bahçesine zeytin fidanları dikildi

Kilis Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
05:59
Öğle
12:35
İkindi
16:11
Akşam
19:02
Yatsı
20:19

Kilis Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Polat Eczanesi
Merkez
Star Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kaymakam Kırçuval köyleri ziyaret etti
Kaymakam Kırçuval köyleri ziyaret etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.