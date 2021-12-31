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AK Parti Malatya Milletvekili Çalık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Malatya Milletvekili Çalık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çalık, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendirdi.

Öznur Çalık, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" isimli fotoğrafı seçti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Çalık, "Anadolu Ajansı çalışanları, yurt içinde ve dışında mesai mefhumu gözetmeksizin, tarafsız anlayışıyla hem yayın yapıyorlar hem de görselleriyle bizim mutluluğumuzu, üzüntümüzü, sevincimizi her birini ayrı ayrı karelerle fotoğraflıyorlar." diye konuştu.

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