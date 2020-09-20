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AK Parti Marmaris ilçe kongresi yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 20.09.2020 10:27 | Son Güncelleme

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı kongresinde Ceyhun Gökmen ilçe başkanlığına seçildi.Kongreye tek aday olarak giren Ceyhun Gökmen AK Parti Marmaris ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı kongresinde Ceyhun Gökmen ilçe başkanlığına seçildi.
Kongreye tek aday olarak giren Ceyhun Gökmen AK Parti Marmaris ilçe başkanlığına seçildi. Marmaris Armutalan Atatürk Kültür Merkezin de yapılan kongreye AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, kadın ve gençlik kolları başkanları, delegeler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve konuşmalar ile devam eden kongrede tek aday ile seçime gidildi. İlçe teşkilatının başkanı, asil ve yedek üyeleri seçildi. Kongre sonucunda Ceyhun Gökmen ilçe başkanı oldu.

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