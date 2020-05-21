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AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, KUTO’yu ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 21.05.2020 16:57 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Kuşadası Ticaret Odası(KUTO)’nı ziyaret etti.Ziyarette; AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve Kuşadası Ticaret Odası Meclis Üyesi Mustafa Aydın, Ak Parti İlçe Yöneticilerinden ve Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Vedat Ali Talmaç’da hazır bulundu.Korona virüs salgını nedeniyle içinde bulunulan süreç ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından sürecin turizm bölgelerine etkisi, esnafın sorunları aktarıldı ve açıklanan destek ve kredi paketlerinden yararlanma sürecinde özellikle de kredi kullanımında yaşanan zorluklar ifade edilerek, çözüm bulunması noktasında destek istendi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, KUTO’yu ziyaret etti

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Kuşadası Ticaret Odası(KUTO)’nı ziyaret etti.
Ziyarette; AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve Kuşadası Ticaret Odası Meclis Üyesi Mustafa Aydın, Ak Parti İlçe Yöneticilerinden ve Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Vedat Ali Talmaç’da hazır bulundu.
Korona virüs salgını nedeniyle içinde bulunulan süreç ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından sürecin turizm bölgelerine etkisi, esnafın sorunları aktarıldı ve açıklanan destek ve kredi paketlerinden yararlanma sürecinde özellikle de kredi kullanımında yaşanan zorluklar ifade edilerek, çözüm bulunması noktasında destek istendi.

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Neva Eczanesi
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