AK Parti milletvekilleri Arvas ve Gülaçar, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye Van’ın taleplerini iletti

AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Gülaçar, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek Van’ın taleplerini ilettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının hemen akabinde bakanlık ziyaretlerine kaldığı yerden devam eden AK Parti Van milletvekili Abdulahat Arvas, Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürleri ile toplantıda buluşarak Van’ın talep ve sorunlarını dile getirdiler. Van hak ettiği hizmetler ile biran önce buluşmalıdır dediler. Van milletvekilleri Arvas ve Gülaçar yaptıkları açıklamada Van’ın Tarım ve Hayvancılıkta marka şehir olmaya aday bir il olduğunu belirterek Bakan Pakdemirli’ye sundukları dosyayı açıkladılar. Milletvekili Arvas ve Gülaçar, Van ilinin 2021 yılı yatırım programına alınması gereken içme suyu tesisleri, barajlar, göletler, yeraltı depolamaları, sulama tesisleri, dere ıslahları, arazi toplulaştırma, arıcılık, balıkçılık, ipek böcekçiliği, aromatik bitkilerin teşvik ve destekleme konusu, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürlüğü Kurulması, Orman Bölge Müdürlüğünün kurulması, Araştırma Enstitülerinin kurulması, tarım ve hayvancılıkta teşvik ve desteklerin arttırılması, Hizmet binalarının bulunmadığı ilçelerde yeni hizmet binalarının yapılması ve DSİ kampüsünün bitirilmesi konularını Bakan Pakdemirli’ye sundukları dosyada detayları ile anlattılar.

“Barajlar, göletler”

Milletvekili Arvas ve Gülaçar, Bakan Pakdemirli’ye 2021 yılı programı kapsamına alınması gereken 15 baraj, 2 gölet, 20 sulama tesisi, 3 yeraltı depolamaları ile sulak ve verimli arazilerde tarım elverişli hale gelerek bölgemizde istihdam artacak, katma değer sağlanarak çiftçilerimiz üretimden lezzet alacaklar diyerek dosyanın detaylarını sundu. DSİ tarafından 2018 yılı yatırım programına teklif edilen fakat programa alınmayan projenin önümüzdeki yatırım programında değerlendirilmesi talebi ve DSİ Bölge Müdürlüğü uhdesinde devam eden Erciş Pay Sulama Projesi Toplulaştırma sorunları nedeni ile çok ağır ilerlemekte olduğunun altını çizerek biran önce kaynak sunulmasını Sayın Bakana ilettiler.

“Araştırma Enstitüleri”

Milletvekili Arvas ve Gülaçar Bakan, Van Gölü Havzası ile Zap havzasının bulunduğu bölgeye hayvan ve tıbbi aromatik bitkiler, bahçe kültürleri ve çayır-mera yem bitkileri araştırma enstitüleri kurulması hususunu bir kez daha Bakana arz ettiler.

“Tarımsal sulamada kapalı boru sistemi”

Türkiye pazarının ihtiyacı olan tarım ürünlerinde büyük bir potansiyele sahip olan ilimizde elverişli topraklara rağmen sulama konusunda yaşanan sıkıntılar, çiftçilerimizi önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir diyen Milletvekilleri Arvas ve Gülaçar, “Çiftçilerimizin suya erişimini kolaylaştırmak ve vatandaşlarımızın refah seviyesini arttırmak için imkanlar arttırılmalı ve tedbirleri en üst seviyeye çıkarmalıyız. Sulanacak arazilerde su dağıtımının kapalı boru iletim sistemi ile yapılması çözümü kolaylaştıracaktır diyerek sulama kanallarının kapalı sisteme dönüştürülmesi konusunu Bakan Pakdemirli’ye arz ettik1 dedi.