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AK Parti MYK toplandı

02.09.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.08'de başladı.

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