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AK Parti Posof İlçe Başkanlığı 7. Kongresi yapıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 13.09.2020 11:08 | Son Güncelleme

AK Parti Posof İlçe Başkanlığı 7.

AK Parti Posof İlçe Başkanlığı 7. Kongresi yapıldı.
Posof Belediyesi düğün salonu bahçesinde düzenlenen kongreye yoğun katılım oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra divan heyetinin de yerlerini alarak kongre için gelen mesajlar okundu.
İlçe Başkanı Songül Öner tarafından yapılan çalışmalar anlatıldıktan sonra Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. AK Parti Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay yaptığı konuşmasında, Posof’un önemi konusunu dile getirerek yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı ve Posof’un da doğal gaza kavuşacağı müjdesini verdi. Atalay, Ardahan ve Posof arasında ki yapılan yol çalışmalarından dolayı tünel yapımına kış mevsiminde devam edileceğini belirtti.
Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi. İlçe Başkanı Songül Öner’den başka rakip olarak Osman Şahin’inde aday olarak katıldığı kongrede 332 delege oy kullandı. İki sandıkta kullanılan oyların 260’ını başkan Songül Öner alırken, 69 oy Osman Şahin aldı ve 3 oy da geçersiz çıktı. Seçim sonunda önceki Başkan Songül Öner’e yola devam denildi.

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