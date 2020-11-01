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AK Parti Samsun il başkanlığına Ersan Aksu yeniden seçildi

SAMSUN HABERLERİ  | 01.11.2020 18:28 | Son Güncelleme

AK Parti Samsun il başkanlığına Ersan Aksu yeniden seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresinde mevcut başkan Ersan Aksu, yeniden il başkanlığına seçildi.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Aksu, göreve geldikleri günden bu yana kentin hak ettiği hizmetlere kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

AK Parti'nin 18 yıllık süreçte girdiği her seçimden zaferle çıktığını vurgulayan Aksu, "3 Kasım 2002 yılından itibaren geçen 18 yıllık bu süreçte AK Parti, zaferlerine sürekli yenilerini ekleyerek bugünlere geldi. Bu başarının temelinde 'tevazu, samimiyet ve gayret' ile kurduğumuz gönül bağı vardır." diye konuştu.

Aksu, 2023 hedeflerine ilerlediklerine işaret ederek, Samsun'da üye sayısını her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Ersan Aksu, tek liste ile yapılan seçimde yeniden il başkanı oldu.

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