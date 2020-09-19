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  4. Ak Parti Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı seçimi yapıldı

Ak Parti Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı seçimi yapıldı

KARS HABERLERİ  | 19.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Sarıkamış AK Parti 6.

Sarıkamış AK Parti 6. olağan ilçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı.
Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan kongreye, MKYK Üyesi Mesut Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, İlçe Başkanı Kenan Doğan, Kadın Kolları Başkanı Güner Taş, Belediye Encümenleri ve partililer katıldı.
Kongrede Abdullah Boztaş AK Parti Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Başkanı seçildi.
Kongrede önceki gençlik kolları başkanı Sabri Doğanay ve Seccat Ali Koçak’a plaket takdim edildi.
Yapılan konuşmaların ardından sona eren kongrede, birlik beraberlik mesajları verildi.

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