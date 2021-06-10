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AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana Ulu Cami'den 19 yıl önce çalınan çinilerin Hollanda'dan çıktığını belirtti

10.06.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana Ulu Cami'den 19 yıl önce çalınan çinilerin Hollanda'dan çıktığını belirtti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Ulu Cami'den 19 yıl önce çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'sinin ve 1 çini panonun Hollanda'dan çıktığını kaydetti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanat ve kültür varlıklarının çalınmasının çok büyük bir suç ve ahlaksızlık olduğunu belirtti.

Adana Ulu Cami'den 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'sinin ve 1 çini panonun Hollanda'dan çıktığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız ülkemizden çalınan varlıklarımızı çok sıkı şekilde takip ediyor ve Türkiye'ye getirilmesini temin ediyor. Kültür ve sanat varlıklarımızı dünyanın her yerinde takip eden yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizden çalınan eserlerimizin geri alınması için yoğun mücadele veren herkesi tebrik ediyoruz. Pek çok varlığımız gibi Adana'daki muhteşem Ulu Cami de kendi güzelliklerine yeniden kavuşacak."

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