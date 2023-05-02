AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da muhtarlarla bir araya geldi:

Adana'dan AK Parti milletvekili adayı Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin en önemli seçimlerinden birine iki haftadan az bir süre kaldığını söyledi.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta demokrasi ve sandık yoluyla büyük kararını vermek üzere seçim geleneğini işleteceğini ifade eden Çelik, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gelen siyasi istikrar sürecini anlattı.

Erdoğan için o dönemde "Artık muhtar bile olamaz" denildiğini anımsatan Çelik, "Çünkü devlet hayatının vatandaşa en çok dokunan, vatandaşça en çok bilinen noktası muhtarlarımız. 'Muhtar bile olamaz' diyerek önünü kestikleri Cumhurbaşkanı'mızın o zaman başbakanlığının sağlanması için de ayrı bir mücadele verildi. Bu mücadelenin neticesinde de 'Muhtar bile olamaz' dedikleri... Bu yolla kendisini engellemeye çalıştıklarını, hiçbir şekilde devlet hayatına sokmayacaklarını ifade ediyorlardı. O zaman işte bütün vatandaşlarımız, bütün muhtarlarımız, demokrasi mücadelesine inanmış herkes bu mücadeleyi vererek dediler ki 'Son sözü biz söyleriz' ve Cumhurbaşkanı'mızın yasakları kalktı, başbakan olarak millete hizmet etmeye devam etti." ifadelerini kullandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN

İsmi KAAN olarak açıklanan Milli Muharip Uçağa değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Bakın bugün gururla, onurla, şerefle açılan hizmetlere bakıyoruz. Bugün Milli Muharip Uçağımız KAAN artık gök vatanımızı korumak üzere faaliyete başlıyor. Bütün buralara nasıl geldik? Tabanca yapamadığımız, kendi Mehmetçiğimize milli piyade tüfeği veremediğimiz, tabanca almak için yabancı devletlere başvurduğumuzda onların kongrelerinden izin verilmeyen bir Türkiye söz konusuydu. 'Türkler yapamaz, Türkiye yapamaz. Türkiye bunları elde edemez' diyorlar. Paramızla almak istediğimizi, anlaşmalarla hakkımız olanları bizden engelliyorlardı. Bugünden biraz geriye saralım. Bugün Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın artık gök vatanımız için hazır olmaya başlamasıyla denizde, deniz altında, karada, gök vatanda ve uzayda, her alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını korumak üzere güçlü bir Türkiye var. Bu güçlü Türkiye sizin Cumhurbaşkanı'mıza verdiğiniz destek sayesinde olmuştur. "

Çelik, Türkiye'nin kendi çıkarlarını, egemenlik haklarını korumakta güçlü ve kararlı bir ülke olduğunu ifade ederek, "Geçmişte hayal olarak düşünülenlerin bugün Cumhurbaşkanı'mız tarafından önce vizyona çevrilmesi, 'Bu hayaller gerçekleşmez' denilirken Cumhurbaşkanı'mız 'Bu hayaller Türkiye'nin vizyonudur, 2023 vizyonudur' demiştir. Daha sonra bu vizyon, hepimizin tek tek gördüğü gibi bu eserlerle gerçeğe çevriliyor." dedi.

Adana ve Türkiye'de yapılan yatırımları anlatan Çelik, bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve istikrar sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

"DEMOKRASİ SANDIK MÜCADELESİDİR"

Çelik, Kozan'a yaptığı ziyarette muhalefetin bir planı, bir projesi, Türkiye'yi yönetecek bir kapasitesi olmadığını, millet için, memleket için ortaya koyacağı bir vizyonları bulunmadığını söylediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar için dedim ki 'Bunların Türkiye'yi yönetecek bir projesi ve vizyonu yok. Bu birbirine benzemez olanları bir araya getiren sadece Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır'. Cümlenin yarısını almışlar ve 'Demokrasi zaten birine karşı olmak değil mi?' diyorlar. Sizin kime karşı olduğunuz, kimden yana olduğunuz bizi ilgilendirmiyor ama sizin Cumhurbaşkanı'mıza karşıtlık üretirken her türlü karanlık projeyle yan yana durmanız ve buna bir tavır koymamanıza biz işaret ediyoruz. Tabii ki demokrasi sandık mücadelesidir. Tabii ki demokrasi karşılıklı olarak vatandaşımızla buluşma mücadelesidir. Vatandaşımıza kendini anlatma mücadelesidir."

Çelik, Adana'da bazılarının "Parti olarak, milletvekili adayı olarak bize oy verin. Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirsiniz." dediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu siyasi ikiyüzlülüğe hiçbir şart altında müsaade etmeyeceğiz. 14 Mayıs günü sandıklara Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz. Aynı şekilde milletvekillerine oy verirken de AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına mührümüzü vuracağız. Bu siyasi ikiyüzlülüğe geçit vermeyelim. Bu siyasi ikiyüzlülükleri geçmiş seçimlerde de denediler. Her seferinde duvara çarparak döndü. Bu sefer de millet iradesine çarparak döneceğinden eminim."

"VATAN İÇİNDE BİRDEN ÇOK VATAN ÜRETMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" dediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tek vatan ilkesinden birileri taviz vermemizi istiyorlar. Vatan içinde birden çok vatan üretmeye çalışanlar var. Bunlar akıllarınca Türkiye'nin içinde birtakım terör devletçikleri kurmaya çalışıyorlar. Bunların federasyon diyerek, eyalet diyerek kafalarındaki proje budur. Masadan oturup masadan kalkanlar milletin huzuruna niye masaya oturup niye kalktıklarını izah etmeden 'biz milliyetçiyiz' diye çıkıyorlar. Asıl milli değerlere sahip çıkan, Türkiye'yi şan ve şerefle yöneten, Türkiye'nin her tarafını bu eserlerle buluşturan, kara vatanımızı, mavi vatanımızı, gök vatanımızı bu büyük güçle donatan Recep Tayyip Erdoğan'dır."

