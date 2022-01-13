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AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

13.01.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Çelik, Twitter'daki mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 10. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

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