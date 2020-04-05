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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adanalı hemşehrilerine görüntülü Kovid-19 mesajı:

ADANA HABERLERİ  | 05.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

"Bu virüsün canlarımızı yakmaması, insanımızın hayatına mal olmaması ve sevdiklerimizi bizden ayırmaması için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor" - "Tedbirlere ne kadar sıkı uyarsak, bu virüsle mücadeleyi de o kadar kolaylaştırmış oluruz. Bu virüs belasını da o kadar çabuk defetmiş oluruz. Burada özellikle sosyal mesafe kuralına ve 'evde kal' prensibine uyulması son derece önemli"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adanalı hemşehrilerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili görüntülü mesajla seslendi.

Çelik, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Adana'dan gelen haberleri yetkililerle konuşarak yakından takip ettiğini belirtti.

"Sevgili Adanalı hemşehrilerim hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullanan Çelik, mesajına şöyle devam etti:

"Koronavirüs ile uğraştığımız bu zor günlerde, Türkiye'de dünyada ne olduğunu yakından takip ediyoruz. Tabii ki Adana'mızda ne olup bittiği de bizim gönlümüzde, aklımızda özel bir yer tutuyor. Adanalı hemşehrilerimizin sağlığı, sıhhati bizim için son derece kıymetli. Bu virüs küresel bir afet. Bundan bütün dünya etkileniyor. Ülkemiz de etkileniyor. Gelişmeleri izliyorsunuz. Bu virüsün canlarımızı yakmaması, insanımızın hayatına mal olmaması ve sevdiklerimizi bizden ayırmaması için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Tedbirlere ne kadar sıkı uyarsak, bu virüsle mücadeleyi de o kadar kolaylaştırmış oluruz. Bu virüs belasını da o kadar çabuk defetmiş oluruz. Burada özellikle sosyal mesafe kuralına ve 'evde kal' prensibine uyulması son derece önemli."

- "Bu virüs 'yaşlı genç' diye kimseyi ayırt etmiyor"

Vatandaşları, Kovid-19 tedbirlerine uymaya özen göstermeye davet eden Çelik, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kalabalıkların olduğu sokaklar ya da bir yerlerde vatandaşlarımızın çok fazla birikmesinin muhakkak surette bu virüsle mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini bilmemiz gerekiyor. Bütün kardeşlerimizin büyüklerimizin evde kalmasına özel bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır. Onların hayatını korumak 'Allah başımızdan onları eksik etmesin' duası ile birlikte hepimizin görevidir. Dolayısıyla büyüklerimizin evde kalmasına çok büyük özen gösterelim. Aynı zamanda da artık bu virüs 'yaşlı genç' diye kimseyi ayırt etmiyor. Dolayısıyla genç arkadaşlarımızın herhangi bir şekilde yanlış bir güvene kapılmaması lazım. Çocukların da izolasyonuna dikkat etmek lazım. Sosyal mesafesine dikkat etmek lazım. Genç arkadaşlarımızın da kendilerinin etkilenme tehlikesi var. Ayrıca başkalarına da virüsü bulaştırma tehlikesi var. Bir kişide bazı semptomlar gözükmüyor diye onun herhangi bir şekilde kendi kendine 'bende virüs yok' diye teşhis koyması doğru bir yaklaşım değildir."

Çelik, mesajında, "Hepimiz birbirimizin hayatına hürmet edelim, hepimiz kendi hayatımıza sahip çıktığımız gibi kardeşlerimizin de hayatına sahip çıkalım. Adana'mızda tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak, Adana'daki tüm kardeşlerimizin sağlığını o kadar garanti altına almış oluruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Ak Parti koronavirüs Ömer Çelik

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