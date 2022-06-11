AK Parti Sözcüsü Çelik'ten selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başkentte sel sularına kapılarak yaşamını yitiren İlkay Yiğit'e rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.



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