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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı

11.06.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başkentte sel sularına kapılarak yaşamını yitiren İlkay Yiğit'e rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

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