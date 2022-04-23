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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da çocuklarla bir araya geldi

23.04.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da çocuklarla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi.

Çelik, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca Yüreğir ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nde düzenlenen programa katıldı. Çocuklarla sohbet eden çelik, çocukların bayramını kutladı. Çelik, alanda satış yapan esnaftan aldığı pamuk şeker ve mısırları çocuklara ikram etti.

Burada konuşan Çelik, 102 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığını hatırlatarak "Atatürk bu bayramı size hediye etti. Bu ne demek? Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsil ettiği halk iradesi size emanet edildi. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün halkımızı temsil eden iradesinin sizin için bayram olması, dünyada çok önemli bir şey. Bayramınız kutlu olsun." diye konuştu.

Çelik, daha sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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Ömer Çelik

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