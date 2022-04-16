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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gençlerle buluştu

16.04.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir araya geldiği gençlerle oyun oynadı.

Çelik, partisinin İl Gençlik Kolları üyeleriyle Yüreğir Millet Bahçesi'nde buluştu.

Burada gençlerle fotoğraf çektiren ve sohbet eden Çelik'e, bir kişi Yaşar Kemal'in "Çakırcalı Efe" kitabının ilk baskısını hediye etti.

Ömer Çelik, daha sonra gençlerden Ali Kılcı ile oyun konsolunda futbol oynadı. Çelik, maç sonunda 1-0 yenildiği Kılcı'yı tebrik etti.

Daha sonra Millet Bahçesi'nde kurulan tatlı standına geçen Çelik, burada halka tatlı pişirdi.

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