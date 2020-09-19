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AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, güven tazeledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.09.2020 18:37 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Bilal Kıyak, delegelerin tamamının oyunu alarak ikinci kez ilçe başkanlığına seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin mesajlarının okunduğu kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongreye katılan delege ve partililerle misafirlerin Korona virüs tedbirleri kapsamında vücut ısıları ölçüldü, koltuklarda birer ara boşluk bırakıldı, maske ve mesafe uyarıları yapıldı.
Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven’in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, "AK Parti’nin siyasi önderliğinde hep beraber inşallah çok daha güzel günlere yürüyeceğiz. Kongreler siyasi partilerin bayram günleridir. Yeni bir aşı ile yeni bir besmele ile tazelendiği günlerdir. Bu günler hep bir zarafetin, güzelliğin zirveye çıktığı günlerdir. Kongreler bayrak yarışıdır. Kongrelerimizde kazananlar olur ama kaybedenler asla olmaz. Bir partiyi öncelikle millet ulusallaştırır. Seçim sonrası kazanan, kazanamayan, seçilen ve seçilemeyen hep birlikte daha güçlü şekilde yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bugün burada coşkumuza ortak olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. 18 yıldır kesintisiz ülkemize hizmet eden ak davada bizlerin de bulunmasını layık gören rabbimize ne kadar şükretsek azdır” dedi.
Protokolün Korona virüs (Covid-19) sebebiyle kısa konuşmalarının ardından raporların ibrası yapılarak seçimlere geçildi.
Kongreye Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve İbrahim Yurdunuseven ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı.

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