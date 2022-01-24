AK Parti teşkilatlarından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Bursa, Bilecik, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Eskişehir'de AK Parti il teşkilatları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursa Adliyesi önünde toplanan grup adına konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 14 Ocak'ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki televizyon programına CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve gazeteci Sedef Kabaş'ın konuk olduğunu, bu programda Kabaş'ın, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ağır bir hakarette bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son 20 yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini belirten Gürkan, şöyle konuştu:

"Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış, bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferlerini hazmedemeyenler, sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı, ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir."

Konuşmanın ardından adliyeye giren Gürkan ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş ile programa katılan diğer konuklar Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklamaya, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç, Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar ile partililer katıldı.

- Bilecik

Bilecik Adliyesi önünde açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ise milletin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden aciz zihniyetin, bir kere daha kendisini gösterdiğini ifade etti.

Söyleyecek sözü olmayanların ya küfürler savurduğunu ya da tehdit ve hakaretlerde bulunarak saldırıya geçtiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir."

Yıldırım ve AK Parti'li ilçe belediye başkanları ile yönetim kurulu üyeleri basın açıklamasının ardından adliyeye girerek suç duyurusunda bulundu.

- Kütahya

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve yönetim kurulu üyeleri Kütahya Adliyesi'ne gelerek suç duyurusu dilekçelerini nöbetçi savcıya verdi.

Ceyhun, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmenin kimsenin haddi olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye hizmet etmekten başka bir derdinin olmadığını dile getiren Ceyhun, "Cumhurbaşkanlığı makamı bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır." ifadelerini kullandı.

- Çanakkale

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas da parti teşkilatı ile birlikte Çanakkale Adliyesi'ne geldi.

Makas, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini söyledi.

Kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkenin itibar kazanarak bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini anlatan Makas, şunları kaydetti:

"Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferlerini hazmedemeyen 'hazımsız güruh' sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

- Balıkesir

Balıkesir Adliyesi önünde partililerle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretlerde bulunulduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasete girdiği yıllardan bu yana kazandığı zaferleri hazmedemeyenlerin saldırılar düzenlediğini ifade eden Başaran, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken, bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Siz saldırdıkça, büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz."

Açıklamaya AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur ve Yavuz Subaşı ile partililer katıldı.

- Eskişehir

Eskişehir Adliyesi önünde açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, CHP'nin adeta yayın organı haline gelen Tele1 ekranlarında, sistematik olarak AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilke, ahlak ve hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirildiğini söyledi.

14 Ocak'ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Sedef Kabaş konuk olduğunu anımsatan Çalışkan, "Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Çalışkan ve beraberindekiler, suç duyurusu dilekçesini sundu.

