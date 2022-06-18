AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, gazetecilerle bir araya geldi:

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, hedefledikleri ve planladıkları hiçbir yatırımdan geri durmadıklarını söyledi.

Ortahisar ilçesindeki restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Cora, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cora, 7 yıldır milletvekili olarak Trabzon'u Meclis'te temsil ettiğini anımsatarak, bu sürede yaşanan gelişmeleri, olayları çeşitli örneklerle anlattı.

Türkiye'nin enerjide halen dışa bağımlılığının sürdüğünü dile getiren Cora, şöyle devam etti:

"Doğal gazı dışardan almaktayız. Ülkemizin her bir tarafından şu anda petrol fışkırmıyor, dolayısıyla bunun da çok büyük bir oranını dışardan temin ediyoruz. Bir taraftan döviz, diğer taraftan küresel krizler etrafımızda oluşan o savaşlarla birlikte tırmanan enerji fiyatları bizi iki türlü etkilemektedir. Bundan da Türkiye ekonomisi çok ciddi anlamda büyük bir sarsıntı yaşamıştır, yaşamaktadır. Biz sorunları teşhis ettik. Sorunun ana kaynağı Türkiye'den kaynaklanmadı ama Türkiye'yi etkiledi. Karşı tedbirler almalı ve çözümler üretmeliyiz, bu yönde de kapsamlı bir çalışmamız söz konusuydu. Ama tüm bunlara rağmen Türkiye'deki birçok çalışmamız sekteye uğramadı."

Cora, çalışan kesimi enflasyona ezdirmediklerinin altını çizerek, "Tarımda da daha çok teşviklerle çiftçimizin ve üreticimizin yanında yer alacağız. Çay ve buğday fiyatını açıkladığımızda üretici kesimde büyük bir memnuniyet yarattı. Bu, fındık ve tarım ürünlerinde de devam edecek." dedi.

- "Hedefimiz seçim öncesi hastaneyi açmaktır"

Hedefledikleri ve planladıkları hiçbir yatırımdan geri durmadıklarına dikkati çeken Cora, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tüm bunlara rağmen 250 milyar dolara yakın ihracatı söz konusudur. İstihdam oranlarımız Kovid-19 öncesi rakamlara döndü, büyüme yine devam ediyor. Olumlu gelişmeler de var ama dar gelirli kesimin etkilendiği bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Henüz bundan çıkmış değiliz, bundan biz çıkacağız inşallah. Çünkü çözüm yollarını biz biliyoruz ama çok aceleci kararlar alıp daha derinleştirmemek gerekiyor."

Cora, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ettiklerini, şehirle yakından ilgilendiğini belirterek, "Bayramda Trabzon'u ziyaret etmeyi planlıyor, o ziyarette de Trabzon'un beklediği birçok yatırımla alakalı olarak güzel ve heyecanlandıran ifadeler kullanacaktır." diye konuştu.

Trabzon'la ve Trabzonspor'la yakından ilgilendiklerini de aktaran Cora, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ülkeye olumlu yansıdığını söyledi.

Cora, Şehir Hastanesi ihalesinin 45 gün sonra yapılacağını ve inşaatın devam edeceğini vurgulayarak, "Hedefimiz seçim öncesi hastaneyi açmaktır. Karadeniz Bölgesi, dev bir sağlık yatırımına kavuşmuş olacaktır. Hiçbir iş yarım kalmamıştır, AK Parti döneminde hangi söz verildiyse yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Yaylalardaki yapılaşma, hayvancılığın geliştirilmesi, kırsal bölgedeki elektrik sorunu, çay kanunu gibi konularda da görüşlerini paylaşan Cora, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

