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Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Aydın, mazbatasını aldı ve A takımını belirledi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce ilçe kongresini gerçekleştiren ve 3.kez İlçe Başkanı seçilen, Recep Aydın mazbatasını Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Aydın, mazbatasını aldı ve A takımını belirledi

Kısa bir süre önce ilçe kongresini gerçekleştiren ve 3.kez İlçe Başkanı seçilen, Recep Aydın mazbatasını Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve yönetimi ile birlikte aldı.
Başkan Aydın, İl seçim kurulu önünde yaptığı açıklamada, “6 yıl önce geldiğimiz ilk gün gibi heyecanımız mevcut, yeni yönetim ile birlikte durmadan hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ise, “Recep Aydın başkanımla birlikte uyumlu ve özverili çalışıyoruz göreve yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyor, yeni dönemde de faydalı işler gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum” dedi.
İlçe Başkanı Recep Aydın kongre sonrası başkan yardımcılarını belirledi ve görev dağılımını yaptı, başkan yardımcılıkları şu isimlerden oluşuyor
Siyasi Hukuk İşler Başkanı: Resul Aktaş
Teşkilat Başkanı: İbrahim Çelebi
Tanıtım ve Medya Başkanı; Parti sözcüsü: Dr. Emre Aksakallı
Seçim İşleri Başkanı: Dilara Atalay Erturan
Sosyal Politikalar Başkanı: İrfan Koç
Yerel Yönetimler Başkanı: Ferit Yıldız
Ekonomi İşleri Başkanı: Adem Paşalıoğlu
Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı: Prof. Dr. Fatma Güdücü Tüfekci
Mali İdari İşler Başkanı: Fatih Sultan Çiçek
İlçe Sekreterlik Başkanı: Ayşegül Nar

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