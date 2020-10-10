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AK Parti Yeşilyurt’ta görev bölümü yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 10.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

AK Parti Yeşilyurt olağan kongresi sonrasında yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaptı.Kongrede belirlenen yeni yönetim kurulu içerisinde belirlenen yeni yürütme kurulu üyeleri ile ilk toplantısını gerçekleştiren AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve tekrar seçenlere teşekkür etti.Yalçınkaya, yaklaşık 18 yıldır bu davanın bir neferi olarak canla, başla ve ilk günkü aşkla Malatyalılar’ın gönlüne girme gayreti ile çalıştıklarını belirterek, bu azim ve gayretin yeni yönetim kurulunda görev alan AK kadrolarla daha da perçinleneceğini söyledi.

AK Parti Yeşilyurt’ta görev bölümü yaptı

AK Parti Yeşilyurt olağan kongresi sonrasında yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaptı.
Kongrede belirlenen yeni yönetim kurulu içerisinde belirlenen yeni yürütme kurulu üyeleri ile ilk toplantısını gerçekleştiren AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve tekrar seçenlere teşekkür etti.
Yalçınkaya, yaklaşık 18 yıldır bu davanın bir neferi olarak canla, başla ve ilk günkü aşkla Malatyalılar’ın gönlüne girme gayreti ile çalıştıklarını belirterek, bu azim ve gayretin yeni yönetim kurulunda görev alan AK kadrolarla daha da perçinleneceğini söyledi. AK Parti’nin bir erkler partisi değil bir dava partisi olduğunu, gücünü milletten aldığını vurgulayan Yalçınkaya, bu davanın Malatya’da omuzlanması konusunda kendisine teveccüh gösteren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün teşkilat mensuplarına bir kez daha teşekkür etti.
Yalçınkaya, vatandaşa hizmet etmenin en önemli unsurunun gönülden geçtiğini ifade ederek, yeni yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşların gönlüne girmek, onların öncelikli beklentilerini tespit etmek ve çözüm bulmak adına daha çok çalışacaklarını söyledi.
AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulunda görev bölümü şöyle belirlendi:
“Muhammed Emin Yalçınkaya: İlçe Başkanı, Erkan Özpınar: İlçe Siyasi ve Hukuki İlçe Başkanı, Mehmet Kundaktepe: İlçe Teşkilat Başkanı, Ramazan Kaya: İlçe Seçim İşleri Başkanı, Nazlı Üzmez: İlçe Tanıtım Medya Başkanı, Refik Şekerci: İlçe Sosyal Politikalar Başkanı, Erdoğan Zelyurt: İlçe Yerel Yönetimler Başkanı, Hasan Oruç: İlçe Ekonomi İşler Başkanı, Barbaros Hayrettin Ünal: İlçe Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Ramazan Yaylacı: İlçe Mali ve İdari İşler Başkanı, Ece Sarıcı: ilçe Sekreteri, Esin Tanrıverdi: ilçe Kadın kolları Başkanı ve Levent Ruşen Doğan: İlçe Gençlik Kolları Başkanı.”

AK Parti Yeşilyurt’ta görev bölümü yaptı

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