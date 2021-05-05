AK Parti'den, CHP'ye yönelik "Yalan Üretim Merkezi" başlıklı animasyon

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisini (CHP) eleştiren animasyon hazırladı.

AK Parti'nin kurumsal hesaplarından paylaşılan animasyonda, CHP, "yalan üretim merkezi" olarak nitelendiriliyor.

Animasyonda, "yalan jeneratörü" ve "insafsız yalan aracı" gibi makinelerle yalan üretimi yapıldığı anlatılıyor.



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