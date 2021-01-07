YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. AK Parti’den polis teşkilatına destek ziyareti

AK Parti’den polis teşkilatına destek ziyareti

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 07.01.2021 09:31 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü önünde rektör atanmasını protesto etmek için toplanan bir grubun "katil polis" sloganları atmasına ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Gümüşhane’den de tepki geldi.Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Fatih Gürses, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Belediye Meclis Üyesi Özcan Ulutaş, Gençlik Kolları İl Başkanı Uğur Ülker ve partililerle şehrin giriş ve çıkışındaki İkisu ve Akçakale uygulama noktalarına moral ziyareti gerçekleştiren AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, görevli polislere tatlı ikram etti.Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Köse, son günlerde bazı kesimlerin vatandaşların can ve mal güvenliği için 24 saat görevinin başında bulunan polis teşkilatına yönelik haksız beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü önünde rektör atanmasını protesto etmek için toplanan bir grubun "katil polis" sloganları atmasına ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Gümüşhane’den de tepki geldi.
Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Fatih Gürses, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Belediye Meclis Üyesi Özcan Ulutaş, Gençlik Kolları İl Başkanı Uğur Ülker ve partililerle şehrin giriş ve çıkışındaki İkisu ve Akçakale uygulama noktalarına moral ziyareti gerçekleştiren AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, görevli polislere tatlı ikram etti.
Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Köse, son günlerde bazı kesimlerin vatandaşların can ve mal güvenliği için 24 saat görevinin başında bulunan polis teşkilatına yönelik haksız beyanlarda bulunduğunu söyledi. Polis teşkilatına destek olmak için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Köse, “Polis teşkilatımız milletimizin gözbebeğidir. Toplumumuzun huzur ve refahı için gece gündüz görev başındadır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarda polislerimize yönelik haksız ithamlara üzüldük. Bu haksız ithamlara karşı biz de size desteğimizi ifade etmek için buradayız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 10 yıl boyunca her gün yaptı! İşte büyük değişim 10 yıl boyunca her gün yaptı! İşte büyük değişim
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
1/

Gümüşhane Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:38
Öğle
12:33
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:43

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.