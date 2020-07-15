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AK Parti’den şehit kabirlerine ziyaret

ÇORUM HABERLERİ  | 15.07.2020 20:27 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Yusuf Ahlatcı ve il yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz şehitlerin Ali Karslı, Mustafa Avcu ve terörle mücadele şehitlerinden Hamza Bıçakçı’nın kabirlerini ziyaret etti.Türk milletinin 15 Temmuz’da sadece darbeyi püskürtmediğini dile getiren AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Aziz milletimiz, kendi iradesine ipotek konulamayacağını, şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızın bir karış toprağının bile düşman eline hiçbir şekilde bırakılamayacağını tüm dünyaya göstermiş, kimsenin Türkiye’yi hizaya getiremeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır” dedi.15 Temmuz’da elinde ay yıldızlı bayrakla meydanlara koşan her vatan evladının uğrunda ölümü göze aldığı milli değerlerimizi, demokrasimizi, birliğimizi ve bağımsızlığımızı ebedileştiren bir simgedir diyen Ahlatcı, “Bu ruhla, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını kıyamete kadar her yerde yaşatmaya devam edeceğiz.

AK Parti Çorum İl Yusuf Ahlatcı ve il yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz şehitlerin Ali Karslı, Mustafa Avcu ve terörle mücadele şehitlerinden Hamza Bıçakçı’nın kabirlerini ziyaret etti.
Türk milletinin 15 Temmuz’da sadece darbeyi püskürtmediğini dile getiren AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Aziz milletimiz, kendi iradesine ipotek konulamayacağını, şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızın bir karış toprağının bile düşman eline hiçbir şekilde bırakılamayacağını tüm dünyaya göstermiş, kimsenin Türkiye’yi hizaya getiremeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır” dedi.
15 Temmuz’da elinde ay yıldızlı bayrakla meydanlara koşan her vatan evladının uğrunda ölümü göze aldığı milli değerlerimizi, demokrasimizi, birliğimizi ve bağımsızlığımızı ebedileştiren bir simgedir diyen Ahlatcı, “Bu ruhla, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını kıyamete kadar her yerde yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.
’Şehit aileleriyle bir araya geldi’
Ahlatcı, ayrıca Çorum Şehit Aileleri Derneği ziyaret etti. Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve şehit aileleriyle görüşen İl Başkan Ahlatcı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonran da şehit aileleri ve gazilerin yanında, emrinde olacaklarını söyledi.

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