AK Parti'li Aydın'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara ilişkin ifadelerine yönelik açıklama:

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik görüşlerine ilişkin, "Sayın Tanju Özcan'ı akla, mantığa ve vicdana davet ediyorum. Yapamayacağı şeylerin sözünü vermesin. Bunların uygulanmasına ne vicdan ne de hukuk izin vermeyecek." dedi.

Aydın, Bolu Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde Özcan'ın ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bolu'nun "Köroğlu şehri" olduğunu dile getiren Aydın, "Ancak Köroğlu'nun bir de karşı tarafı var, Bolu Beyi. Bolu Belediye Başkanı şu an bir 'Bolu Beyi' gibi davranıyor. Tamamen diktatör bir tavırla hareket ediyor. Uluslararası hukuku, insan haklarını, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların haklarını ihlal eden konuşmalar çerçevesinde hareket ediyor. Söylemlerinin hiçbirinin realite olarak bir gerçeği yansıtmadığını aslında tüm vatandaşlar biliyor." diye konuştu.

Aydın, Özcan'ın seçilmeden önce Suriyelileri Bolu'dan göndereceği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Ancak bir insan gücünün yetmeyeceği şeyleri söylerse sonuçta böyle olur çünkü kendisi hala şunu kavramaktan aciz, kendisi sadece belediye başkanı. Belediye başkanının yetkileri yasalarla belirlenmiş. Dolayısıyla onun haricinde hareket etme kabiliyeti yok." dedi.

CHP'nin geçen yıllarda göç ve göçmenlerle ilgili hazırladığı rapordan bahseden Aydın, şunları kaydetti:

"Galiba kendi partisinin söylemleri noktasında da Belediye Başkanının ciddi bilgi eksikliği var. CHP'nin göç ve göçmenlerle ilgili hazırladığı 150 sayfalık bir rapor var. Milletvekillerinden ve genel başkan yardımcılarından oluşan bir ekip hazırlamış bu raporu. Ön sözünü de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yazmış. Dolayısıyla CHP'nin bir beyanatı bu. Diyor ki 'AK Parti'nin Suriyelilere, mültecilere yaptığı yardımlar azdır. Suriyelilere daha fazla yardım yapılmalıdır. Mültecilere yapılan yardımlar lütuf gibi sunulmamalıdır hatta devletin sosyal yardımları kapsamında değerlendirilmeli ve bu yardımlar artırılmalıdır. Onların daha iyi koşullarda yaşamaları için bunlara daha düzgün ikametler de sağlanmalıdır.' diyor."

Aydın, Özcan'ın farklı bir ruh hali içinde olduğunu söyleyerek, "Böyle bir profil içinde, böyle bir ruh hali içinde sağlıklı düşünüp Bolu'yu idare etmesi şu an mümkün görünmüyor. Bunu yalnızca biz söylemiyoruz. Kendi partilileri de kendi partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekilleri de kendisinin doğru söylem ve eylemler içinde olmadığının bir kez daha altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

- "Suç duyurusunda bulunacağım"

Özcan'ın evinde yabancı uyruklu bir hizmetli çalıştırdığı iddiasına değinen Aydın, şöyle devam etti:

"Kendisi katıldığı bir televizyon programında 'Evimizde çifte vatandaş olan biri çalıştı.' dedi. Ancak bizzat eşi Sayın Meral Özcan bir yorum yazmış. Demiş ki 'Evet, evimizde böyle biri çalıştı. Ama onun haricinde bir kadıncağız çalıştı, 8 yaşında çocuğu olan bir kadıncağız.' Bu bir gerçek ki kendisi televizyon yayınında doğru bir söylemde bulunmadı. Yanlarında çalıştırdıkları bir kişinin daha olduğunu bizzat eşi ifade etmiştir."

Aydın, Özcan'ın söylemlerinin toplumda ayrışmaya sebep olabileceğini belirterek, "Ben de bir vatandaş, bir anne olarak suç duyurusunda bulunacağım. Yarın Bolu'da ya da Türkiye'de olabilecek herhangi bir vakada sorumlu olan Tanju Özcan'dır. Direkt olarak insanları, bir toplumu, bir ırkı, bütün bu vatandaşları böyle değerlendirmek, bir kalıp içine almak son derece yanlış. Sayın Tanju Özcan'ı akla, mantığa ve vicdana davet ediyorum. Yapamayacağı şeylerin sözünü vermesin. Bunların uygulanmasına ne vicdan ne de hukuk izin vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

