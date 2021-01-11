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AK Parti'li Bekle'den Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

11.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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AK Parti'li Bekle'den Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında Roman vatandaşların tepkilerine neden olan ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Bekle, avukatıyla geldiği İzmir Adliyesinde, Toroğlu hakkında suç duyurusunu içeren dilekçeyi verdi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bekle, insanı insan olarak gören bir zihniyetin temsilcisi olarak her türlü ayrımcılığa ve bölücülüğe karşı olduklarını bildirdi.

Roman vatandaşları kötü gösteren ifadeleri nedeniyle Erman Toroğlu'nu kınadıklarını aktaran Bekle, şunları kaydetti:

"Erman Toroğlu ve onun gibi karanlık dünyalarda gezinen zihinlere şunu hatırlatmakta fayda görüyorum; Romanlardan hiçbir zaman hain çıkmamıştır. 15 Temmuz gecesinde birileri darbeye alkış tutarken Romanlar meydanlara koşmuş, bedenini bu vatana siper etmiştir. Roman toplumu bu milletin asli unsurudur. Binlerce yıllık devlet geçmişimizde vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip çıkmış bu vatanın ve ay yıldızlı al bayrağının uğruna canlar vermiş ve şanlı bayrağın altında gururla yaşamıştır. Bizler nasıl ki olumsuz bir şeyi anlatırken 'Erman Toroğlu gibi davranma' diyerek bir kişiyi veya zümreyi aşağılayarak işaret etmiyorsak, Erman Toroğlu da kendinden olmayanı işaret ederek aşağılayamaz."

AK Parti'nin ayrımcılıkla mücadele konusunda birçok adım attığını anlatan Bekle, bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

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