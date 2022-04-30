AK Parti'li Çelik: "Bir sonraki Cumhurbaşkanı milletimizin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hep beraber söylüyoruz, bir sonraki Cumhurbaşkanı milletimizin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan olacak." dedi.

Çelik, partisi tarafından düzenlenen Merkez Park'taki iftar programında herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olacağını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Geçen gün, 'Bir sonraki Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan olacak.' demişler. İşte Adana, biz de diyoruz ki bir sonraki Cumhurbaşkanı milletimizin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan olacak. İşte Adana burada, Cumhurbaşkanı'mızla yol yürüyenlerin çocukları, torunları burada. Hep beraber söylüyoruz, bir sonraki Cumhurbaşkanı milletimizin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan olacak. Cumhurbaşkanı'mızı tehdit edenlere söylüyorum, hiç kimseyi hesaba katmıyorsan bile Cumhurbaşkanı'mızın sevdalısı Adanalılar hiçbir tehdide izin vermeyecek. Adana, sonuna kadar Cumhurbaşkanı'mızın arkasındadır. Adana, nereye giderse gitsin, hangi yolu yürürse yürüsün, önüne hangi tuzak kurulursa kurulsun Cumhurbaşkanı'mızın arkasındadır. Buradan bir kere daha sesleniyoruz, keşke Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu görseydi, işte Adana, işte AK Parti, işte Cumhur İttifakı."

İftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, İl Başkanı Mehmet Ay, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ve AK Parti ilçe başkanları da katıldı.

