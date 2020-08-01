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AK Partili Ceylan’dan işyeri yanan esnafa ziyaret

ÇORUM HABERLERİ  | 01.08.2020 13:12 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, geçtiğimiz günlerde işyeri yanan esnafı ziyaret geçmiş olsun dileklerini iletti.Geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi’nde Fatih Köylü’ye ait boya ve kaporta işlerinin yapıldığı iş yerinde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıkmış yangında 2 araç tamamen yanarken, dükkanın önünde duran 2 araç ise çevredeki esnaflar tarafından son anda kurtarılmıştı.AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile işyeri yanan Fatih Köylü’yü ziyaret eden milletvekili Ceylan, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, geçtiğimiz günlerde işyeri yanan esnafı ziyaret geçmiş olsun dileklerini iletti.
Geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi’nde Fatih Köylü’ye ait boya ve kaporta işlerinin yapıldığı iş yerinde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıkmış yangında 2 araç tamamen yanarken, dükkanın önünde duran 2 araç ise çevredeki esnaflar tarafından son anda kurtarılmıştı.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile işyeri yanan Fatih Köylü’yü ziyaret eden milletvekili Ceylan, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi. Ceylan, Köyü’nün mağduriyetinin giderilmesi için elinden gelen her türlü desteği vermeye çalışacağını ifade etti.
Sanayi esnafı Fatih Köylü ise, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya ziyaretlerinin olduğu duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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