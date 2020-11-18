AK Parti'li Dağ'dan CHP'ye İzmir depremi eleştirisi:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir depremi sürecinin iyi yönetilmesi ve yaraların hızlı şekilde sarılmasının bazı CHP'li siyasetçilerde rahatsızlığa yol açtığını ifade etti.

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremin ilk anından itibaren ilgili tüm bakanlıklar ve bağlı birimlerin, deprem bölgesindeki bütün faaliyetleri titizlikle yürüttüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da depremin üzerinden 24 saat geçmeden bölgeye geldiğini ve çalışmaları koordine ettiğini kaydetti.

AFAD ile koordinasyonundaki belediyelerin ve gönüllü kuruluşların depremden etkilenen İzmirlilerin mağduriyetini gidermek için yaptığı çalışmalara devam ettiğine dikkati çeken Dağ, afet anında hem de sonrasında hükümetin ilgili kurumlarıyla üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

Başarılı süreç yönetiminin gerek depremi yaşayanlarca gerekse de kamuoyu tarafından net bir şekilde görüldüğünü ve takdir edildiğini aktaran Dağ, "Ne yazık ki bu çalışmalara gölge düşürmek için asılsız iddialarda bulunulmuştur. Maalesef, yalan merkezli siyasetin en büyük alıcısı, bazen de kaynağı, İzmir'de yaşamayan, İzmir ile bağı bulunmayan ve depremi kişisel reklam malzemesi haline getirmeye çalışan bazı CHP'li siyasilerdir. Bu durum şehrimizde siyaset yapan CHP'li siyasetçiler için de üzüntü vericidir. İzmir'de gündeme ilişkin konuşacak milletvekili veya belediye başkanı yokmuşçasına, dışarıdan gelen siyasetçilerin İzmir’de ahkam kesmesi, CHP adına da düşündürücüdür." değerlendirmesinde bulundu.