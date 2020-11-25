AK Parti'li kadınlar şiddete karşı tek ses oldu

İZMİR (AA) - İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları il başkanlıklarınca eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, partisinin il başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'nda yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirtti. Kadına yönelik şiddetin farklı sonuçları olduğuna dikkati çeken Büyükdağ, "Bu eylem tüm toplumun huzuruna kastediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor." dedi.

- Manisa

AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini anlattı. Bu konuda kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceklerini aktaran Yavaş, "Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen, bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. 'Şiddet bizim turuncu çizgimizdir' demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir. " ifadelerini kullandı.