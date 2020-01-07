AK Partili Kandemir, teşkilat buluşması programında konuştu:

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "(Libya Tezkeresi) Zor bir mücadelenin içindeyiz. Beklerdik ve arzu ederdik ki dışarıdaki bu çetin mücadelemizde içeride muhalefet bile bizi anlasın. Fakat bunlar yerli değil. Bu toprakların dokusuna ait değiller." dedi.

Kandemir, AK Parti Elazığ İl Başkanlığının Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlediği teşkilat buluşması programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Libya meselesinde dünyaya örnek teşkil edecek bir siyaset duruşu sergilediğini belirtti.

Dünyanın bir türbülans yaşadığını aktaran Kandemir, şöyle konuştu:

"Dünya liderleri kendilerini merkeze koyarak bir değerler silsilesi içinden değil, kendilerine göre sloganlaştırdıkları değerleri bir kenara koyup menfaatler silsilesi üzerinden bakıyorlar hadiselere. Oysa Türkiye karşılaştığı hangi mesele olursa olsun önce bizim medeniyetimizin bize öğrettiği gibi, ceddimizden aldığımız mirasın gereği her ne ise tam da onu yaparak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyaya örneklik teşkil edecek, tarihe altın harflerle yazılacak bir siyaset duruşu dersi veriyor."