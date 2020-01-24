AK Parti'li Kandemir: "Yalanı elbise gibi giyen bir muhalefet anlayışı var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Karşımızda yalanı elbise gibi üzerine giymekten imtina etmeyen bir muhalefet anlayışı var. Bunlar çok kolay yalan söylerler. Sonra söyledikleri yalana kendileri de inanırlar." dedi.

Kandemir, partisinin il teşkilatınca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, bu şehrin insanlarının her birinin kahraman olduğunu belirterek, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutladı.

Libya tezkeresi sürecini hatırlatarak muhalefet partilerini eleştiren Erkan Kandemir, sadece toprakları, içinde yaşanılan coğrafyayı korumanın yetmeyeceğini, bir de mavi vatanın bulunduğunu, oranın da muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti.

Kandemir, şöyle devam etti:

"Neye itiraz ediyorlar? 'Mavi vatanı müdafaa etmemiz lazım' diyoruz. Destek olun bize. AK Parti düşmanlığınızı memleket düşmanlığına çevirmeyin, yapmayın. Hadi bugüne kadar milletin yanında durmadınız, aziz milletin hissiyatını paylaşmadınız, bari bu meselede destek olun. Destek olmazlar. Biz ne yapmak istesek karşısında dururlar. Bunlar milletin kaybını kendi kazancı görenler. Dertleri başka."