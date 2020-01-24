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AK Parti'li Kandemir: "Yalanı elbise gibi giyen bir muhalefet anlayışı var"

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 24.01.2020 18:12 | Son Güncelleme

"Bunlar çok kolay yalan söylerler. Sonra söyledikleri yalana kendileri de inanırlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Karşımızda yalanı elbise gibi üzerine giymekten imtina etmeyen bir muhalefet anlayışı var. Bunlar çok kolay yalan söylerler. Sonra söyledikleri yalana kendileri de inanırlar." dedi.

Kandemir, partisinin il teşkilatınca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, bu şehrin insanlarının her birinin kahraman olduğunu belirterek, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutladı.

Libya tezkeresi sürecini hatırlatarak muhalefet partilerini eleştiren Erkan Kandemir, sadece toprakları, içinde yaşanılan coğrafyayı korumanın yetmeyeceğini, bir de mavi vatanın bulunduğunu, oranın da muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti.

Kandemir, şöyle devam etti:

"Neye itiraz ediyorlar? 'Mavi vatanı müdafaa etmemiz lazım' diyoruz. Destek olun bize. AK Parti düşmanlığınızı memleket düşmanlığına çevirmeyin, yapmayın. Hadi bugüne kadar milletin yanında durmadınız, aziz milletin hissiyatını paylaşmadınız, bari bu meselede destek olun. Destek olmazlar. Biz ne yapmak istesek karşısında dururlar. Bunlar milletin kaybını kendi kazancı görenler. Dertleri başka."

Gecesi millet, gündüzü millet olan bir liderin arkasında siyaset yaptıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, yollarını Hakk ve halkın belirleyeceğine dikkati çekti.

"İstikametimizi milletten alırız" diyen bir genel başkanın arkasında siyaset yapmanın onurunu taşıdıklarını ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

"AK Parti kadroları nerede durduğunu, ne yaptığını, neyin mücadelesini verdiğini iyi anlatmak durumunda. Karşımızda yalanı elbise gibi üzerine giymekten imtina etmeyen bir muhalefet anlayışı var. Bunlar çok kolay yalan söylerler. Sonra söyledikleri yalana kendileri de inanırlar. Hakikatin mücadelesini veren bu kadroların, hakkın, adaletin yanında duran bu kadroların, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığını yapan bu ekibin sağlam durması, iyi mücadele etmesi lazım. İnsanı yol değil yoldaşı yorar. Yolumuz doğru, istikamet doğru. Yoldaşlar da Tayyip Erdoğan'ın ekip arkadaşları yoran değil yük alan, gayret gösteren ve mücadele eden yoldaşlardır."

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Habibe Öçal ve Mehmet Cihat Sezal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Göngör ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin de birer konuşma yaptığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

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