AK Parti'li Karaaslan: "Hasankeyf gerçekten bir göz bebeği konumunda"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Hasankeyf gerçekten bir göz bebeği konumunda. Dolayısıyla buranın tarihi mirasını korurken hem onu geleceğe bırakma gayesiyle çok özenli bir çalışma yürütülürken hem de aynı zamanda yeni bir yerleşim alanı kurgulandı." dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Batman'a gelen Karaaslan, Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen heyet, Batman Üniversitesi Hasankeyf ilçesi uygulama otelinde gerçekleşen toplantıya katıldı.

Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni Hasankeyf'te yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere kente geldiklerini söyledi.

Hasankeyf'in medeniyetlerin kesişme noktası olduğunu ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Arkamızda çok önemli bir tarihi, arkeolojik alan var. Karşımızda yeni Hasankeyf. Burada Ilısu Veysel Eroğlu Barajı'nın su tuttuğu son hali var. Medeniyetlerin buluşma noktası olarak ifade edilebilecek geçmişi en erken 12 bin yıl öncesine dayanan çok özel bir mekandayız. Bu mekanın ve mekanın ruh bulduğu o önemli yaşanmışlıkları çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda talimatları var. Hasankeyf gerçekten bir göz bebeği konumunda. Dolayısıyla buranın tarihi mirasını korurken hem onu geleceğe bırakma gayesiyle çok özenli bir çalışma yürütülürken hem de aynı zamanda yeni bir yerleşim alanı kurgulandı."