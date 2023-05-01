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AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da kadın seçmenlerle bir araya geldi:

01.05.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "14 Mayıs 2023 günü tarihi bir gündür. O gün bu ülke yeniden tarih yazacak. O gün bu tarih cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı şehirde de yazılacak." dedi.

Karaaslan, partisince kentteki bir düğün salonunda düzenlenen Kadın Seçmen Buluşması programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda çok mesafe katettiğini söyledi.

AK Parti'nin yaptığı son hizmetleri sıralayabildiğini, daha fazlasına zamanın yetmeyeceğini anlatan Karaaslan, "Yollar, köprüler, barajlar, konutlar... Bunların hepsini el birliğiyle millet devlet el ele vererek yaptık. 11 şehirde asrın değil, asırların felaketi yaşandı. Canlarımızı yitirdik. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. 'O canlarımızı geri getiremeyiz ama onun dışında kalan her şey için şehirlerimizi yeniden inşa ederiz' dedik. Deprem zamanında ve sonrasında elinizden geleni ardınıza koymadınız. Devletimizin tüm imkanlarını bölgeye gönderdik. Hamdolsun bugün yaralar sarılıyor." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, eski Türkiye olsaydı bunların yapılamayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün sınırlarımızın içinde ve ötesinde büyük mücadele veriyoruz. İHA'larımızla SİHA'larımızla kendi mühimmatlarımızla veriyoruz bu mücadeleyi. Birileri çıkmış, 'Terörle mücadeleyi durduracağız' diyor. Siz buna izin verir misiniz? Yurt dışındaki, sınırlarımızın ötesindeki operasyonlara, tezkereye 'hayır' oyu verenlere siz destek verir misiniz? Evlatlarımızın geleceğini farklı tehditlerle tehlikeye sokmak isteyenlere, bu ülkenin kazanımlarını feda etmek isteyenlere, bizim eser olarak nitelediklerimizi durdurmak isteyenlere siz fırsat verir misiniz? Kadınlar fırsat vermezse hiçbir şey yapamazlar. Anneler fırsat vermezse hiçbir şey yapılamazlar."

Tehdidin en büyüğünün ailelere ve evlatlara yönelik olduğunu, milli ve manevi değerlerin ayaklar altına alındığını anlatan Karaaslan, "Gün bugündür. 14 Mayıs 2023 günü tarihi bir gündür. O gün bu ülke yeniden tarih yazacak. O gün bu tarih cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı şehirde de yazılacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete bugün dil uzatanlar, 'Onu değiştireceğiz' diyenlere Samsun'un kadınları hiç izin verir mi? Asla vermeyiz." diye konuştu.

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ev hanımlarının emekliliği için verilecek destekleme konusunda da açıklamalarda bulundu.

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