AK Parti'li Karaaslan: "Siyasette var olmak bu ülke için sevda duymakla başlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, muhalefet partilerin temsilcilerini eleştirerek "Ne işiniz var sizin siyasetle? Asıl soru sanırım bu. Siyasette var olmak bu ülke için sevda duymakla başlar." dedi.

Karaaslan, partisince Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Canik İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, seçimlerin parti açısından yenilenme ve tazelenme hareketi olduğunu söyledi. AK Parti'nin her üyesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ve yol arkadaşı olduğuna işaret eden Karaaslan, "Tarihi bir mesuliyet omuzlarımızdayken Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olma mesuliyetini de omuzlarımızda taşıyoruz. Bu bize yük değil, daha dik durmamızı gerektiren çok önemli bir meziyet aynı zamanda." ifadesini kullandı.

Dünyanın farklı noktalarında acılar yaşandığına dikkati çeken Karaaslan, "İdlib'de askerlerimizin şehadet haberi ile yüreğimiz yandı. Almanya'da vatandaşlarımızın ırkçı bir saldırı sonrası acı haberlerini aldık. Yani dünyanın her yerinden gelen bu acılara ve üzüntülere karşı biz Türkiye olarak ne kadar dik durmamız gerektiğini bir kez daha hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.