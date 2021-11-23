AK Parti'li Karaaslan'dan, Öğretmenler Günü mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, öğretmenlerin çocukları sabırla, emekle ve fedakarca yarınlara hazırladığına işaret etti.

Öğrencilerine yol gösteren öğretmenlerin, insanların hayatında özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Öğrencilerini kendi evlatları gibi görerek her açıdan gelişmeleri için büyük özveri gösteren, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlarken önemli sorumluluklar üstlenen öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz eğitim öğretim sürecinin her aşamasında gayret ortaya koyarken, bizler de bu çabanın yeni başarılara dönüşmesi ve eğitimde kalitenin daha da artırılması için durmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Partilerinin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana eğitimi öncelikli alan olarak gördüklerini belirten Karaaslan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde pek çok reformu hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

Karaaslan, son 20 yılda hazırlanan bütçelerin tamamında, eğitimin en büyük payı aldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"7,5 milyar lira olarak devraldığımız eğitim bütçesini 2021'de 147 milyar liraya taşıdık. Yükseköğrenim de dahil edildiğinde 211 milyar lirayı aştı. Okullarımızın ve dersliklerimizin sayısında önemli artış sağladık. Öğretmenlerimizin çalışma koşullarını iyileştirirken, desteklerle öğrencilerimizin en büyük yardımcısı olduk. Kız çocukları başta olmak üzere tüm çocukların eğitim hayatına katılımı, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, okullar arasındaki imkan farklılıklarının azaltılması ve okulların, teknolojinin imkanlarıyla buluşturulması konusunda ciddi adımlar attık. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, nitelikli, araştıran ve üreten nesiller yetiştirmek için görevlerini özveriyle yerine getiren öğretmenlerimizi hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başında şehit düşmüş ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yurdumuzun dört bir yanında mukaddes bir görev ifa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

