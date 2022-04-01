AK Partili Karaaslan'dan ramazan ayı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, yüce Allah'ın lütfunun, rahmetinin ve mağfiretinin yeryüzünü kuşattığı, mübarek üç ayların sonuncusu olan ramazan-ı şerifi sağlık içinde karşılamanın huzurunu yaşadıklarını belirtti. Bir kez daha bu mübarek zaman dilimine eriştirdiği için Allah'a hamdettiklerini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"On bir ayın sultanı ramazan bizlere sabrı, kanaati, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğreten, ihtiyaç sahiplerini gözetmemizi öğütleyen kutlu bir vakittir. Toplumları birbirine yakınlaştıran, kalpleri ortak bir heyecanda bir araya getiren bu özel ay, sosyal hayatımıza kazandırdıkları açısından da şüphesiz çok anlamlıdır. Sofralarda buluştuğumuz, sahurun bereketini, iftarın sevincini paylaştığımız ramazan-ı şerif millet olarak bizi birbirimize daha da yakınlaştırmaktadır."

Karaaslan, geçen iki yıl içinde hayatı büyük oranda etkileyen ve bazı kısıtlamaları beraberinde getiren koronavirüs salgını nedeniyle ramazanın hep birlikte idrak edilemediğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu sene salgın tedbirlerini elden bırakmadan ramazanı ailemizle, yakın çevremizle, komşularımızla aynı ortamda geçirebilmemizi, hayırlı işlerimizin sayısının artmasını, iyiliklerimizin çoğalmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Sevdiklerimizle sağlık içinde yeniden bir araya geleceğimiz, coşkuyla idrak edeceğimiz nice bayramlara ulaşmamız temennisiyle, rahmet ayı ramazan-ı şerifin aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum."

