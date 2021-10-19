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AK Parti'li Keşir'den "Büyük Türkiye" vurgusu:

19.10.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Büyük Türkiye hayalimiz var. Bu büyük Türkiye hayalini, kadın erkek 84 milyon omuz omuza gerçekleştireceğiz"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Büyük Türkiye hayalimiz var. Bu büyük Türkiye hayalini, kadın erkek 84 milyon omuz omuza gerçekleştireceğiz." dedi.

Keşir, Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda-81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programında, çocukları ve Türkiye'nin geleceği için hayal kuran kadınlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Kayseri'nin büyüyüp geliştiğini belirten Keşir, kadınların gücüyle kentin daha da güçleneceğini ifade etti.

Kamunun son 20 yılda hibe ve desteklerinden bahseden Keşir, özellikle kadınlar lehine olan desteklerin arttığını kaydetti.

Ayşe Keşir, kadınların üretime katkısının önemini vurgulayarak, zor ve uzak gibi görünen hayalleri olan kişilere desteği sürdüreceklerini aktardı.

Kadınların hamurunda başarı olduğunu belirten Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kadınlara biraz daha cesaret verelim, o kapıları onlar için aralayalım istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu projeye öncülük eden bir sözü var, 'Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiştir' diyor. Bizim asla toplumun gücünün yarısından vazgeçilmesine tahammülümüz yok. Biz, büyük bir Türkiye hayalinden bahsediyoruz. Atalarımıza yakışır büyük Türkiye hayalimiz var. Bu büyük Türkiye hayalini, kadın erkek 84 milyon omuz omuza gerçekleştireceğiz. İşte biz onun için buradayız."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kadın Kollarının, AK Parti'nin yüz akı olduğuna dikkati çekerek, kadınların yardıma her zaman koşan, düşenin yanında yer alan ve ülkeye hizmet noktasında önemli bir yer aldıklarını ifade etti.

Program, hibe alan ve işini büyüten kadınların hikayeleri ile kamu kurumlarının kadınlara yönelik desteklerinin anlatıldığı sunumla sona erdi.

Etkinliğe AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve davetliler katıldı.

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