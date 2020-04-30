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AK Partili Metin Yavuz; “Türkiye gücüne güç katmaya devam ediyor”

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 12:16 | Son Güncelleme

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, “Kovid-19 salgını ile mücadele verdiğimiz bu süreçte Tarım’ın önemi daha iyi anlaşılmıştır.

AK Partili Metin Yavuz; “Türkiye gücüne güç katmaya devam ediyor”

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, “Kovid-19 salgını ile mücadele verdiğimiz bu süreçte Tarım’ın önemi daha iyi anlaşılmıştır. Çok şükür, ülke olarak bitkisel ve hayvansal üretim bakımından dünyada sayılı ülkeler arasındayız” dedi.
AK Parti hükümetleri döneminde son 18 yıl içerisinde yapılan tarım yatırımlarını değerlendiren Metin Yavuz, “Başkan Erdoğan liderliğinde, tarımda yapılan reformlar ile son 18 yılda tarımsal hasılamızı yüzde 645 oranında arttırarak, 275 milyar TL seviyesine taşıdık. Kırsal kalkınma hibeleriyle ?200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. 308 milyar TL tarımsal destek verdik. 18 milyar TL tarımsal ihracat başarısını elde ettik. Bunların yanı sıra 565 baraj inşa ettik, 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4,5 milyar fidan diktik. Tohumluk üretimimizi 8 kat, tohumluk ihracatımızı 10 kat arttırdık. Tarımda kendi kendine yeten ülkemiz, tarımsal hasılada Avrupa’da 1. sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer almaktadır” dedi.

Türkiye’nin yeni tarım projelerine de değinen Yavuz, “Şimdi de dünya nüfusunun yüzde 40’ına, toplam 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir coğrafyaya ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) devreye giriyor. Kooperatiflerden, birliklere, çiftçilerden, üreticilere, gübre, tarımsal ilaç, alet ekipman sektörüne, finansman sektörü, sigorta sektörünün bulunduğu kısaca sektörün tüm paydaşlarının gereksinim duyduğu her türlü ürünün tedarik edileceği bir alt yapıya sahip olan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile herkes kazanacak.
Her zaman üreticiyi ve tüketiciyi kollayan Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye, küçük çiftçilerimizin, büyük çiftçilerimiz ile aynı fiyat ve rekabet koşullarına ulaşmasını sağlayacak bu sistemi hayata geçireceği için Hazine ve Maliye Bakanımız Dr. Berat Albayrak’a ile Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a da projeye verdikleri desteklerinden dolayı, tüm üreticilerimiz ve tüketicilerimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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