AK Partili Özhaseki Kayseri'de gazetecilerin sorularını yanıtladı:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Enflasyon karşısında sabit ve dar gelirliyi ezdirmemek, onların hakkını savunabilmek, gelirini artırıcı birtakım tedbirler almak da hükümetlerin işi. Bu konuda sırayla hepsi yavaş yavaş geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de restore edilen Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nin açılışının ardından bir gazetecinin, "Z kuşağı" ile ilgili değerlendirmesini sorması üzerine her dönemin kendine has getirdiği yeniliklerin olabileceğini söyledi.

Öğrencilik yıllarında zaman zaman bazı öğretmenlerinin kendilerini de eleştirdiğini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bize 'Sizden önce ne güzel ağabeyleriniz vardı' derlerdi. Bunlar hayıflanacak sözler ama gençliğimiz de gayet iyi durumda. Biz de çok özel olarak ilgileniyoruz. 'Kimi lider olarak görüyorsunuz' diye sorduğumuz zaman da gençliğe, açık ara Recep Tayyip Erdoğan var. O yüzden de biz kendimizden çok eminiz. Ne yazık ki bu dönemde yeni bir belediyecilik başladı. Kendilerine göre de algı belediyeciliği diyorlar. Tamam, yapsınlar. Bizim burada yaptığımız şu eserler kalacak. O algı ile yalanlarla vakit geçirenlerin yarın bir gün hepsi kaybolacak çünkü ortada bir şey yok. Bir de dehşet hırsları var, anlamakta da zorluk çekiyorum. Hiçbir iş yapmadan, şehrine hiçbir şey katmadan, 5 yıllık aldıkları yetkiyi hakkıyla kullanmadan insanların gözüne girip de 'Aferin, ne güzel işler yapıyorlar' sözünü bile işitmeden hepsi de Cumhurbaşkanı adayı. Ne güzel ya, hepsini hayretler içinde izliyorum."

Emekli ve asgari ücretliler için yeni bir müjde olup olmadığı sorusuna​​​​​​​ Özhaseki, "Enflasyonist bir ortam var. Bu günler böyle getirdi, pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer siz bir şey alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden enflasyon karşısında sabit ve dar gelirliyi ezdirmemek, onların hakkını savunabilmek, gelirini artırıcı birtakım tedbirler almak da hükümetlerin işi. Bu konuda sırayla hepsi yavaş yavaş geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir." yanıtını verdi.

- "İsteyen orada marş da türkü de söyleyebiliyor"

Bir gazetecinin, "Önceki gün Erciyes Üniversitesindeki şenlikte 100 bine yakın gencin söylediği İzmir Marşı'nı muhalefet kendine yordu ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 'Bunu görmemek için mi şenlikleri erteliyorsunuz' diye açıklama yaptı. Siz gençlerin İzmir Marşı'nı söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Özhaseki, herhangi bir marşı sadece belirli bir kesimin sahiplenemeyeceğini söyledi.

Özhaseki, "İYİ Parti çıkalı üç gün oldu. Daha üç günlük parti. İzmir Marşı çıkalı yıllar oldu. Onlara ne oluyor? Niye böyle birdenbire heveslendiler, aşka geldiler? Nihayetinde bütün marşları hep birlikte daha gür şekilde söyleriz. Şu anda 805 belediyemiz var, hepsinde de etkinlikler yapılıyor. Gençler orada uygun bir şekilde eğleniyorlar, keyif yapıyorlar. Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkartıyorlar, bundan daha normal ne olabilir ki? İsteyen orada marş da türkü de söyleyebiliyor. İsteyen başka türlü de eğlenceye katkıda bulunuyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkartmaya çalışmasın." diye konuştu.

