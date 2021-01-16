AK Parti'li Özhaseki'den, 1999'dan önce yapılan evler için deprem riski uyarısı:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye coğrafyasının yüzde 66'sının deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, "Özellikle 1999'dan önce yapılan evlerin hepsinin riskli olduğunu hepimiz bilelim. Çünkü o günkü inşaat yönetmeliğine göre yapılan evlerin hesapları bugün yaptığımızdan çok farklı." dedi.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm kapsamında yaptırdığı 336 konut için belediye meclis salonunda dijital ortamda noter huzurunda kura çekilerek hak sahiplerinin oturacağı daire belirlendi.

Programa katılan Özhaseki, çekiliş öncesi yaptığı konuşmada, ülkede kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Adete bir mecburiyet, bir keyfiyet değil. İki sebepten dolayı, birincisi, rastgele yapılmış veya hesapsız kitapsız yapılmış, zaman içerisinde günlük ihtiyaçlarımıza cevap veremeyecek hale gelmiş evlerde oturmak doğru değil. Herkesin modern şekilde yeni yuvalarında güzel bir şekilde oturmasını temin etmek biz iradecilerin birinci görevi olarak görülüyor. İkincisi de içerisinde bulunduğumuz bu güzel Anadolu coğrafyası bir deprem bölgesi. Ülkemizin yüzde 66'sı neredeyse deprem bölgesi. Kayseri bölgesi 1. ve 2. derecede, korkacağımız derecede bir deprem bölgesi değil ancak geçmişe doğru baktığımız zaman burada büyük depremlerin de olduğunu unutmayalım."