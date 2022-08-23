AK Parti'li Özhaseki'den CHP Kayseri Milletvekili Arık'a tazminat davası

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a tazminat davası açtığı bildirildi.

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, yazılı açıklamasında, Arık'ın müvekkili Özhaseki hakkında "Sen trollüğü bırak da gerçekleri açıkla. Sen önce 15 trilyona yaptırdığını söylediğin ama Sayıştay'ın 2018 yılından beri bulamadığı köprüyü anlat. Bu dünyada yaptıklarının hesabını veremezsin bari ahiretini kurtar." şeklinde beyanlarda bulunduğunu aktardı.

Algı yönetiminin günümüz konuşma dilinde sürekli olarak kullanıldığını, medya kültürünün oluşmadığı, otokontrol yapısının gelişmediği ülkelerde bireylerin ilk aklına geleni, akıl, mantık ve ahlak sürecinden geçirmeden ifade ettiğini belirten Savruk, şunları kaydetti:

"CHP Kayseri Milletvekili maalesef bu yöntemi benimsemiş, müvekkilimin kişilik haklarına ölçüsüz ve gerçek dışı ithamlarla ihlal edilen bir etkinliğe dönüştürme gayreti içerisine düşmüştür. CHP Milletvekilinin ve mensubu olduğu siyasi partinin amacı periyodik aralıklarla ve sistematik bir şekilde kamuoyunda bir algı yönetimi yaratmaktır. Zira ortada yapılıp da hesabı verilmeyen bir köprü olmadığı gibi bu yönde oluşturulmuş Sayıştay raporu da bulunmamaktadır. Takdir edilmelidir ki hiçbir bilgiye dayanmadan asılsız sözleri yaymak, yalan ve iftiraları gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmak bir insanlık suçudur. İnsanlığa ihanettir. CHP Kayseri Milletvekili hakkında Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesinde manevi tazminat davası ikame edilmiştir. Vekilin diğer iddiaları ile ilgili ayrıca davalar ikame edilecektir."

