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AK Parti'li Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki:

02.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"El insaf. Allah böyle bir tehlikeden korusun Türkiye'yi"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına ilişkin, "El insaf. Allah böyle bir tehlikeden korusun Türkiye'yi." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ile hayırsever iş birliğiyle yaptırılacak Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Törenin ardından bir basın mensubunun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında KHK'lıların geri dönmesi için bir talimat vereceğini söyledi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun bazen ne dediğini bilmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, bazen "Bunların hepsini yargılayacağım." dediğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazen nasıl oluyorsa mahkemelere emir veriyor, istediğini tutuklattırıyor. İstediği gazeteleri kapattırıyor adamları. İşte bir genel başkan yardımcısı çıkıyor, İHA'lara, SİHA'lara ağza gelmedik laflar söylüyor. 'Eski JİTEM oldu bunlar.' diyor ama Kılıçdaroğlu ziyarete gidiyor. Ondan sonra da 'KHK'lıların hepsini işe başlatacağız.' diye bir laf. Peki ben Türk milletine soruyorum: FETÖ'cü olduğu tescillenmiş, kesin belgeli ve mahkeme kararıyla da karar altına alınmış insanlara F-16'larımızı, uçaklarımızı teslim edelim mi yeniden bizleri bombalasınlar diye? Yeniden o polislere teslim edelim mi silahları, bizi vursunlar diye? Yapalım mı bunu? Yeniden hakimleri iş başına getirelim, FETÖ'cü hakimleri de onun bunun, fakir fukaranın canını yaksınlar diye. Sonra ona buna ceza yağdırsınlar diye. Yine o adamları iş başına getirip çocuklarımızın sorularının çalınmasına evet mi diyelim? El insaf. Allah böyle bir tehlikeden korusun Türkiye'yi."

Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun konuşma yaptığı programda okunan duanın ardından aile sağlığı merkezinin temeli atıldı.

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