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AK Parti'li Sarıeroğlu, Adana'da ilçe ziyaretlerinde bulundu

12.11.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Sarıeroğlu, Adana'da ilçe ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini ziyaret etti.

Sarıeroğlu, partisinin Tufanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, iki gündür sahada yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti.

Adana'da parti teşkilatı üyelerinin yürüttüğü yoğun çalışmalara değinen Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanımız yorulmak bilmeden yoğun bir biçimde gece gündüz çalışıyor. Onun temposuna uyum sağlamamız, ona yaraşır teşkilatlar olarak sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmemiz lazım." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimden ticarete ve günlük hayata kadar tüm dünyada çok büyük değişiklikler yaşandığını aktaran Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Tüm dünyada tabii bu dönemin zorlukları var. Kapanmalar yaşandı. Ticari hayatlarda değişiklikler, üretimle ilgili bazı farklılıklar yaşandı. Bunların etkisinden inşallah tüm dünya ve Türkiye kısa süre içerisinde çıkacak. Bunun için gayret içindeyiz. Pandemi sürecinde, kapanma sürecinde esnaflarımızla ilgili, çiftçilerimizle ilgili, her kesime yönelik, işçilerimizle ilgili, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili, o dönemde iş yerini kapatan ticaret erbaplarımızla ilgili düzenlemeleri yaptık."

Ekim ayında TBMM'nin açılmasının ardından arka arkaya yasal düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Asgari ücretin belirlenme zamanı geliyor. İnşallah beklentileri karşılayacak güçlü bir artış içerisinde olmak için Bakanlığımız sahada çalışmalar yapıyor. Anketler yapıyor. Sahada bu konuyla ilgili sorular yönelterek, bilimsel yönden de çalışmalar yapıyor ve bunun sonucunda inşallah asgari ücret tespit komisyonunda iyi bir rakam çıkacağına yürekten inanıyoruz. Emeklilerimize yönelik çalışmalarımız olacak. Cumhurbaşkanımız kabine sonrası açıkladı elektrik faturalarında TRT ve enerji fonu payının kaldırılmasıyla alakalı olarak bir düzenleme içerisindeyiz. Belli bir limitin altında cirosu olan esnafımızı gelir vergisinden muaf tutan yasal düzenlemeyi yaptık. Önümüzdeki dönemde yine güzel çalışmalarımız olacak."

Sarıeroğlu, esnaf ve çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi ve vatandaşlarla buluştu.

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