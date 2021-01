AK Partili Sürekli, ilçelerde yatırımları inceledi

İzmir’in her köşesine, ayrımsız destek

Kınık, Dikili ve Bergama’da esnaf ve çiftçi temsilcileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde de bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin gündeminde bu ilçelerdeki yatırımlar da vardı. Sürekli, yaptığı konuşmalarda şu sözlere yer verdi: “İzmir’in her köşesinde, her ilçesine ayrımsız destek ve hizmet götürüyoruz. Bergamalı çiftçilerimize 18 yılda 1,8 milyar TL hibe desteği verdik. Genç çiftçilerimizin 58 projesine 1,7 Milyon; kırsal kalkınma kapsamında 38 projeye 16,1 hibe desteği sağladık. Toprağa alın terini akıtan çiftçi kardeşlerimizin de emekleriyle Bergama’nın tarımsal hasılası 4 kat artmış durumda. Dikili’de de aynı şekilde. İlçemizin tarımsal üretimine 355,5 Milyon TL hibe sağlarken, 33 tarım projesine 5 Milyon TL’nin üzerinde kaynak sağladık. Dikili-Çandarlı Barajı ile bölgeye soluk aldırdık, Yortanlı ve Çaltıkoru Barajları ile Kınık Ovası’nı suyla buluşturduk. Yatırımlarımız saymakla bitmez. Her vatandaşımıza, geçimi toprak olan çiftçimize, şehrimize hizmeti borç bilerek çalıştık.”