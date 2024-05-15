Hırsızlık yapmak isterken sert kayaya çarptı! Başarısız olan hırsız bir de otobüsün içinde meydan dayağı yedi

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde bir adamın otobüste kadının çantasını çalmaya çalıştığı anlar bulundu. Şoför hırsızlık anlarında refleksle kapıyı kapatınca arkadaşı kaçan hırsız otobüsün içinde kaldı.

Olay daha sonra şoförün otobüsü sürerken sopayı çıkarıp hırsıza vurmaya başlamasıyla sosyal medyanın ilgisini çeken bir derse dönüştü. O anlar milyonlarca izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Beyzbol sopasınıortaya çıkaran sürücü inanılmaz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu otobüs şoförü ödülü hak ediyor! Kapıları kapatmak için mükemmel zamanlama." yorumunda bulundu.