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    4. Hırsızlık yapmak isterken sert kayaya çarptı! Başarısız olan hırsız bir de otobüsün içinde meydan dayağı yedi

    Hırsızlık yapmak isterken sert kayaya çarptı! Başarısız olan hırsız bir de otobüsün içinde meydan dayağı yedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.05.2024 09:04
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    Sosyal medyadan gündem yaratan görüntülerde otobüste bir kadının çantasını çalmaya çalışan bir hırsızın başarısız olduğu anlar yer aldı. O anlarda şoförün otobüsün kapısını kapatması üzerine toplu taşıma aracında mahsur kalan hırsız bir de şoförden diğer yolcuların gözü önünde sopayla dayak yedi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde bir adamın otobüste kadının çantasını çalmaya çalıştığı anlar bulundu. Şoför hırsızlık anlarında refleksle kapıyı kapatınca arkadaşı kaçan hırsız otobüsün içinde kaldı.

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    Olay daha sonra şoförün otobüsü sürerken sopayı çıkarıp hırsıza vurmaya başlamasıyla sosyal medyanın ilgisini çeken bir derse dönüştü. O anlar milyonlarca izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Beyzbol sopasınıortaya çıkaran sürücü inanılmaz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu otobüs şoförü ödülü hak ediyor! Kapıları kapatmak için mükemmel zamanlama." yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Hırsız
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