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    4. Türk pilotları kuzey ışıklarını böyle görüntüledi! Havada görsel şölen oluştu... Göre cep telefonuna sarıldı

    Türk pilotları kuzey ışıklarını böyle görüntüledi! Havada görsel şölen oluştu... Göre cep telefonuna sarıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.05.2024 14:03
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    Dün gece saatlerinde yaşanan güneş patlaması sonrasında ortaya çıkan kuzey ışıkları adeta görsel bir şölen oluşturdu. Türkiye'den Avrupa'ya sefer sırasında Türk pilotları kuzey ışıklarını böyle görüntüledi.

    Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin de birkaç noktasında görülen kuzey ışıkları Avrupa'ya uçuş yapan Türk pilotlarına da büyük bir sürpriz yaşattı. Sefer sırasında yolcular havadan kuzey ışıklarını görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.

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    Dün gece güneşte yaşanan büyük patlama sonrası ortaya çıkan kuzey ışıkları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin de bir kaç noktasında görüldü.

    Avrupa'ya uçuş yapan Türk pilotları ise kuzey ışıklarını yakından takip etti. Başta Türk Hava Yolları, Sun Express ve Pegasus'un Avrupa uçuşlarında bulunan yolcular, kabin ve uçuş ekipleri bu görsel şölene tanık oldular.

    Kuzey ışıklarını uçuş sırasında gören pilotlar bu muhteşem anı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi.(DHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    kuzey ışıkları güneş patlaması
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