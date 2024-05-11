Türk pilotları kuzey ışıklarını böyle görüntüledi! Havada görsel şölen oluştu... Göre cep telefonuna sarıldı

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin de birkaç noktasında görülen kuzey ışıkları Avrupa'ya uçuş yapan Türk pilotlarına da büyük bir sürpriz yaşattı. Sefer sırasında yolcular havadan kuzey ışıklarını görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.

